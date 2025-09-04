Диабета второго типа оказался еще опаснее

Диабет второго типа напрямую повреждает сердечную мышцу и ускоряет развитие сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сиднея. Результаты исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Авторы проанализировали ткани сердца пациентов, перенесших трансплантацию, и сравнили их с донорскими образцами. У людей с диабетом в тканях миокарда были нарушены процессы выработки энергии и изменена структура белков, отвечающих за сокращение мышц. Кроме того, у них отмечалось накопление жесткой соединительной ткани.

Ученые объяснили, что такие изменения ухудшают способность сердца перекачивать кровь. Это патологическое состояние называется сердечной недостаточностью. Оно проявляется одышкой, слабостью, отеками ног и учащенным пульсом.

Дополнительно исследователи установили, что диабет ослабляет работу митохондрий — «энергетических станций» клеток — и снижает чувствительность белков-транспортеров, которые переносят глюкозу внутрь сердечных клеток. В результате сердце теряет гибкость в использовании источников энергии и подвергается дополнительному стрессу.

По словам авторов, полученные данные могут объяснить, как диабет и болезни сердца связаны на молекулярном уровне. Открытие может стать основой для новых методов диагностики и лечения, которые помогут миллионам пациентов во всем мире.