Выявлены нейроны ночной консолидации памяти

Нервные клетки не восстанавливаются. Это расхожее утверждение не так уж далеко от истины — и все же верно не на 100%. В мозге взрослого человека образуются новые нейроны, но совсем немного, и у них есть свои специфичные задачи.

© Naukatv.ru

Эти «взрослые нейроны» (adult-born neurons — ABN) играют важнейшую роль в работе памяти, сообщили нейробиологи из Университета Цукубы в журнале Nature Communications.

Информация, полученная в состоянии бодрствования, переходит в более постоянную форму хранения во время стадии REM-сна. Этот процесс, называемый консолидацией памяти, происходит в гиппокампе. Его изучали в экспериментах на генетически модифицированных (чтобы можно было отслеживать нейронную активность) мышах.

Их пугали, а затем наблюдали за процессами в гиппокампе. В фазе быстрого сна ABN реактивировались по схожим с обучением паттернам, причем в этом процессе участвовали только нейроны, которым четыре недели «от роду». При этом они были синхронизированы с остальными нейронами тета-ритмом.

Самое интересное, что для консолидации памяти достаточно всего порядка трех ABN — от 0 до 6–7, в среднем 2,4 ± 3,2.

Поразительные наблюдения проверили, подавляя работу этих нейронов в разные моменты мышиной жизни. И убедились, что эти особо пластичные клетки отвечают только за сохранение воспоминаний, но не за их воспроизведение.

Таким образом, получено прямое причинное доказательство важности REM-сна для консолидации памяти. Результаты исследования важны не только с точки зрения фундаментального изучения мозга, который все еще полон загадок для науки, но и будут полезны для разработки лечения нейродегенеративных расстройств — известно, что именно потеря нейронов гиппокампа приводит к снижению памяти при болезни Альцгеймера.