Стало известно, какое питание может сделать ваши кости хрупкими

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в Journal of the Endocrine Society, питание может действительно повлиять на прочность костей. Так, если вы регулярно отказываетесь от завтрака или едите поздно вечером, то у вас больше шансов столкнуться с переломами из-за остеопороза.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали информацию о 927 130 взрослых японцах старше 20 лет из медицинской базы данных DeSC. Во время медосмотра участники заполняли анкету об образе жизни и наблюдались в среднем 2,6 года.

По итогам работы было обнаружено, что у людей, которые пропускают завтрак более трёх раз в неделю, вероятность развития переломов была на 18% выше. У тех же, кто ужинал менее чем за два часа до сна более трёх раз в неделю, риск получить перелом оказался выше на 8%.

Также исследователи заметили, что эти привычки в питании обычно сочетались с другими нездоровыми привычками: курением, нехваткой физической активности и сна.

