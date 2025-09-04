Новый российский ИИ поможет онкоцентрам

Сбер представил новое решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования потребностей онкологических центров в лекарственных препаратах. Разработка позволяет рассчитывать необходимые объемы медикаментов на год вперед с учетом специфики конкретного медицинского учреждения.

Система анализирует исторические данные медучреждения: количество пациентов по диагнозам, применяемые схемы лечения и их стоимость. На основе этого искусственный интеллект строит прогноз заболеваемости по отдельным нозологиям и рассчитывает оптимальный объем закупок.

Пилотные испытания показали, что модель на 42% эффективнее человеческого планирования в оптимизации лекарственного обеспечения. Это позволяет избежать дефицита жизненно важных препаратов, предотвращает приостановку терапии из-за нехватки медикаментов и помогает рационально использовать бюджетные средства.

Технология также способна прогнозировать потребность в местах стационара, что повышает эффективность работы медицинских учреждений. Точное планирование закупок предотвращает как недостаток, так и избыточное накопление лекарственных средств.

Решение было представлено на Восточном экономическом форуме.