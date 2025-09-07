Названы насекомые, которые могут стать переносчиками чикунгуньи

Ученый Пермского политеха Никита Кифель назвал насекомых, которые не менее опасны, чем клещи, в том числе потенциального переносчика нового китайского вируса чикунгунья.

Хуже, чем клещи

Более 490 тысяч человек с начала сезона, по данным Роспотребнадзора, пострадали в России от нападения энцефалитных клещей. Но эти членистоногие далеко не единственная угроза, ведь есть насекомые, которые тоже являются переносчиками опасных заболеваний. При этом большинство из них по сравнению с клещами более опасны, ведь атаковать могут не с земли, а с воздуха.

Как рассказал "РГ" ассистент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Никита Кифель, одно из опасных насекомых - малярийный комар (анофелес). Он наиболее распространен в южных и юго-западных частях страны, таких как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Возбудители малярии - малярийные плазмодии, которые развиваются в слюнных железах комара. Они вызывают сильную интоксикацию с последствиями в виде анемии, острой почечной и дыхательной недостаточности, а также нарушения работы нервной системы. Кроме малярии, комары могут переносить, например, желтую лихорадку, дирофиляриоз, лихорадки Денге и Зика. Вирус чикугунья, масштабная эпидемия которого сейчас держит в страхе весь мир, тоже может переноситься комарами.

Лосиная муха (оленья кровососка) тоже питается кровью своих жертв и может переносить туляремию, анаплазмоз, вызывающие лихорадку, мышечные боли, болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Чаще всего эти насекомые встречаются в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Московской, Ярославской, Калужской, Тверской и Владимирской областях. Кровососки охотнее нападают на взрослого человека, а на детей младше 7-8 лет - редко. Это связано с тем, что пот взрослых содержит больше молочной кислоты и аммиака, привлекающих мух.

Опасный родитель

Целью атак оводов является не добыча еды в виде крови жертвы, а забота о потомстве. Эти насекомые помещают яйца с будущими личинками в теплое укромное место, которым часто становится организм человека.

"Существует два вида этих насекомых: подкожные оводы, которые откладывают яйца на шерсть или кожу, и носоглоточные - их женские особи сразу производят уже живых личинок и прямо на лету выбрызгивают их в ноздри и глаза животных или человека, - рассказал ассистент кафедры "Химические технологии" ПНИПУ Никита Кифель. - Они могут продолжить паразитировать как на веке, слизистых оболочках глаза и носа, так и внутри глазного яблока".

Внедрение личинок овода в организм человека вызывает воспаление, зуд, боль и покраснение. Нахождение паразитов на коже, в волосах и в слизистых приводит к инфекциям и нарушению функций органов. В тяжелых случаях - к нагноениям, некрозу тканей, ослаблению зрения, а также сепсису.

Если вам удалось обнаружить на теле яйца овода, ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать личинку - она крепко держится за ткань и находится глубоко в эпидермисе. Если человек попытается ее достать, то часть паразита останется под кожей, что может привести к воспалительному процессу и нагноению. Нужно обращаться к врачам.

Убивает без укуса

Жук-майка - красавчик в мире насекомых. У него блестящее сине-черное или зеленое тело. Он обитает в европейской части России, на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии. Несмотря на то, что эти насекомые не жалят человека и не пьют кровь, они представляют большую опасность. В теле жука содержится сильный яд кантаридин, который насекомое начинает разбрызгивать, если посчитает, что на него напали. Попав на кожу, яд вызывает раздражение, пузыри, как при ожоге, а также нарывы. Если яд попадет в кровь через раны, то может разрушить ткани печени, почек и желудочно-кишечного тракта, вызывать гастрит, энтерит и нефрит.

Если у человека есть хронические заболевания, возможны осложнения вплоть до смерти.