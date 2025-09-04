Просмотр телевизора связали с депрессией

Отказ от телевизора в пользу других видов деятельности снижает риск развития депрессивного расстройства у людей среднего возраста. Ученые узнали, чему лучше всего посвятить время, освободившееся от просмотра ТВ.

В основу исследования легли самоотчеты 65 454 взрослых голландцев за четырехлетний период наблюдения. Депрессию у них оценивали с помощью мини-международного нейропсихиатрического интервью M.I.N.I. Результаты анализа с разделением на возрастные группы увидели свет на страницах European Psychiatry.

Особенностью этой работы стало сравнение различных видов деятельности, которой участники заменяли просмотр ТВ, подчеркнула ведущий исследователь Роза Паласуэлос-Гонсалес из Гронингенского университета. До сих пор большинство исследований ограничивалось выявлением корреляций между малоподвижным образом жизни и случаями депрессии.

«Мы обнаружили, что сокращение времени просмотра телевизора на 60 минут и перераспределение его на другие виды деятельности снижает вероятность развития тяжелой депрессии на 11%. При перераспределении 90 и 120 минут это снижение вероятности достигает 25,91%», — уточнила Паласуэлос-Гонсалес.

Спорт — полезнее всего

Преимущества отказа от телевизора особенно выражены у людей среднего возраста. В этой демографической группе перераспределение 60 минут в день с просмотра телевизора на другие активности снизило вероятность развития депрессии на 18,78%. Перераспределение 90 минут привело к снижению вероятности на 29%, а 120 минут — на 43%.

Полезными оказались все альтернативы телевизору, кроме переключения на домашние дела на полчаса, не давшего статистически значимого результата.

Замена ТВ на 30 минут:

специально на спорт — дает снижение риска депрессии на 18%,

на физическую активность на работе/учебе — 10,21%,

на досуг/дорогу — 8%,

на сон — 9%.

В сравнении со всеми другими видами деятельности спорт ожидаемо оказался самой полезной альтернативой ТВ при любой продолжительности отданного ему времени.

Преимущества в среднем возрасте

У пожилых людей пропорциональное перераспределение времени просмотра телевизора на другие виды деятельности не привело к статистически значимому снижению возникновения депрессии. Только замена времени просмотра телевизора спортом снизила вероятность депрессии: с 1,01 до 0,71% при 30 минутах, до 0,63% при 60 минутах и до 0,56% при 90 минутах.

У молодых взрослых перераспределение времени просмотра телевизора на один или несколько видов двигательной активности не привело к значительному изменению вероятности развития депрессии. Однако эта группа также более физически активна, чем старшие возрастные группы — исследователи предполагают, что они, возможно, уже превысили порог физической активности, защищающий от депрессии.