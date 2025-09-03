Ученые назвали способ облегчения симптомов укачивания

Укачивание может омрачить радость от путешествий у многих людей. Есть препараты, которые помогают при укачивании, но не всегда они могут быть под рукой, кроме того, у некоторых они вызывают сонливость. Ученые, изучающие методы облегчения симптомов укачивания, обнаружили, что облегчить неприятные симптомы может веселая музыка.

По словам доктора Цицзун Юэ из Юго-Западного университета в Китае, музыка представляет собой неинвазивную и доступную стратегию борьбы с проблемой.

Ученые набрали 40 человек для тестирования маршрутов на симуляторе вождения для определения маршрутов, наиболее предрасполагающих к укачиванию. Затем они проверили участников на склонность к укачиванию в прошлом и отобрали тех, кто сообщил об эпизодах укачивания в умеренной степени. Им одели электроэнцефалографические (ЭЭГ) шапочки для выявления количественных сигналов укачивания в мозговой активности, – рассказывает medicalXpress.

Участников разделили на шесть групп: четыре получали музыкальное вмешательство, одна не получала, и еще в одной симуляторы останавливали, когда участники сообщали о легком укачивании. Последняя группа стала сравнительной выборкой для данных ЭЭГ: они получали те же стимулы, что и остальные участники, но не испытывали тошноты, поэтому разница между их мозговой активностью и активностью других участников помогла выявить сигналы, характерные для укачивания.

Группы выполняли задания по вождению и говорили исследователям о степени укачивания. После остановки движения участникам музыкальных групп в течение минуты включали музыку, а затем просили оценить свое самочувствие.

Оказалось, что радостная музыка лучше всего облегчает укачивание, снижая его на 57%, а легкая музыка – на 56%. «Страстная» музыка снижает укачивание на 48,3%, а прослушивание грустной музыки оказалось немного менее эффективным, чем бездействие. Контрольная группа сообщила об уменьшении симптомов укачивания на 43,3% после отдыха, в то время как участники, слушавшие грустную музыку, сообщили об уменьшении только на 40%.

Данные ЭЭГ показали, что активность затылочной доли мозга участников изменялась, когда они сообщали о тошноте в автомобиле. Когда участники сообщали об очень плохом самочувствии, ЭЭГ регистрировала менее сложную активность в этой области мозга.

Чем лучше участники чувствовали себя, восстанавливаясь, тем больше активность, измеренная на ЭЭГ, возвращалась к норме. Вероятно, тихая музыка расслабляет людей, снимая напряжение, которое усугубляет укачивание, в то время как радостная музыка может отвлекать, активируя системы вознаграждения мозга. Грустная музыка может оказывать противоположный эффект, усиливая негативные эмоции и общий дискомфорт.

«Согласно нашим выводам, люди, испытывающие симптомы укачивания во время путешествия, могут слушать веселую или нежную музыку для облегчения симптомов» –, сказал Юэ.

Результаты данного исследования, по его мнению, распространяются и на укачивание во время авиа- или морских путешествий.