В России создали мгновенное обезболивающее

Российские ученые разработали обезболивающее, по силе воздействия сравнимое с опиоидами, но без опасного эффекта привыкания.

© Российская Газета

Вещество, обладающее таким эффектом, обнаружили и выделили из яда морской анемоны - актинии - ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН и Дальневосточного госуниверситета. А теперь к разработке подключились коллеги из Сеченовского университета - они предлагают технологии очистки препарата и готовятся к проведению клинических испытаний.

Актинии - морские анемоны - не только красивы, но и опасны. Эти подводные обитатели убивают своих жертв, обвивая их щупальцами и парализуя ядом из стрекательных клеток. Именно этот яд стал основой для нового поколения анальгетиков.

"Пептид, найденный в процессе исследования биологически-активных соединений морской анемоны, уникальный. Это первый и пока единственный блокатор болевого канала", - пояснила заведующая лабораторией молекулярной фармакологии и биомедицины ТИБОХ Елена Лейченко.

Пептид воздействует на определенные рецепторы, которые играют ключевую роль в развитии различных типов боли. Кроме того, препарат обладает противовоспалительным и гипотермическим действием, что делает его действие комплексным. Это уже подтверждено доклиническими исследованиями на животных. Причем новый препарат справляется с самыми трудно поддающимися купированию болями - его можно будет применять у онкологических больных и после тяжелых операций.

Ученые не только выделили активное вещество из яда, но и расшифровали структуру его генома. Это означает, что пептид можно синтезировать рекомбинантным методом, и для производства лекарства не потребуется добывать морских обитателей.

Как пояснил "РГ" - Неделе директор Центра синтетической биотехнологии Сеченовского университета Василий Степаненко, прежде, чем перспективное вещество станет настоящим лекарством, предстоит пройти еще несколько этапов исследований.

"В Центре синтетической биотехнологии мы предлагаем технологические решения для очистки препарата", - отметил ученый.

Кроме того, университет примет участие в клинических испытаниях с участием пациентов-добровольцев - подготовка к этому уже началась.