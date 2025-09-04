Заменитель сахара смог уничтожить клетки рака поджелудочной

Экстракт стевии, обработанный молочнокислыми бактериями, способен уничтожать клетки рака поджелудочной железы, практически не затрагивая здоровые. К такому выводу пришли ученые из Хиросимского университета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Исследователи использовали штамм бактерий Lactobacillus plantarum SN13T для ферментации экстракта листьев стевии (FSLE). В лабораторных экспериментах концентрированное вещество значительно сильнее подавляло рост клеток рака поджелудочной железы (линия PANC-1), чем обычный экстракт. Такое лечение также оказалось малотоксичным для здоровых клеток почек человека (линия HEK-293).

Ключевым противоопухолевым соединением оказался метиловый эфир хлорогеновой кислоты (CAME). Его концентрация возрастала при ферментации, что усиливало биологическую активность стевии.

Авторы отмечают, что рак поджелудочной железы остается одним из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению — пятилетняя выживаемость пациентов с этим диагнозом не превышает 10%. По этой причине поиск новых природных соединений особенно важен.

Следующим этапом исследования станут испытания на животных. Ученые планируют выяснить, какие дозировки экспериментального препарата обеспечивают оптимальный терапевтический эффект.