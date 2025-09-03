Названы предвестники внезапной остановки сердца у молодых

Потеря сознания, судороги, учащенный пульс, тошнота, рвота и высокая температура чаще всего предшествуют внезапной остановке сердца у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Гетеборгского университета (Швеция). Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Научная работа охватила более 900 случаев внезапной сердечной смерти (ВСС), которые произошли в Швеции в период с 2000 по 2010 год. В анализе учитывались данные как детей (от одного года до 18 лет), так и взрослых (до 36 лет).

Ученые изучили свидетельства о смерти, истории болезней и протоколы вскрытий, что позволило выявить повторяющиеся закономерности. Средний возраст умерших составлял 23 года, при этом 64% из них были мужчинами. Примерно треть пациентов обращались за медицинской помощью в течение полутора лет до летального исхода. Чаще всего пациенты жаловались на обмороки, высокую температуру, судороги, рвоту, учащенное сердцебиение и тошноту.

По словам исследователей, раннее распознавание таких малозаметных признаков может помочь врачам своевременно предотвращать внезапную смерть у молодых пациентов. Ученые напомнили, что ВСС происходит в течение часа после развития острых симптомов — аритмии, боли и одышки. Этот тип смерти часто наступает после удара в прекардиальную область.