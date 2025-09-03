Ученые научились предсказывать инфаркты по уровню стресса

Специалисты Тульского государственного университета (ТулГУ) разработали методику прогнозирования инфарктов и инсультов на основе оценки хронического стресса. Новая технология подтверждена патентом и может стать дополнением к традиционным методам диагностики.

Как объяснили исследователи, существующая шкала SCORE учитывает только возраст, пол, артериальное давление, уровень холестерина и факт курения. При этом роль хронического стресса в развитии сердечно-сосудистых заболеваний ранее не принималась во внимание.

Ученые предложили показатель «стрессовый сердечно-сосудистый риск» (СССР), который вычисляется на основе математической зависимости между возникновением инфарктов и инсультов и индексом стрессоустойчивости. Этот индекс объединяет показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной нервной систем.

Исследование основано на анализе данных более 2500 пациентов, наблюдения за которыми велись с 2014 года. Результаты показали, что при низком индексе стрессоустойчивости сердечно-сосудистые катастрофы происходят значительно чаще.

По словам заместителя директора Медицинского института ТулГУ Алексея Токарева, хронический стресс приводит к повышению свертываемости крови и образованию атеросклеротических бляшек. Он также провоцирует формирование вредных привычек, что дополнительно увеличивает риски.

Разработка выполнена при поддержке гранта правительства Тульской области.