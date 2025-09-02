Разработаны уникальные отечественные зубные импланты

Ученые Северо-Кавказского федерального университета вместе с коллегами из Ставропольского государственного медицинского и Дагестанского государственного университетов создали новые отечественные зубные импланты с биосовместимым нанопокрытием. Оно позволит снизить число осложнений после имплантации.

© unsplash

Поиск новых типов покрытий для стоматологических имплантов длился семь лет. Специалисты использовали технологию атомно-слоевого осаждения диоксида титана для получения тончайшей - порядка 40 нанометров - пленки. Такое покрытие действует как буфер: оно подавляет негативное влияние примесей металлического сплава и улучшает интеграцию импланта с костной тканью. В феврале 2025 года изобретатели получили патент на свою технологию.

«Отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии», — отметила исполняющая обязанности ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.

Серийное производство изделий уже стартовало на промышленной площадке в Ставрополе: к концу 2025 года планируют выпустить около пяти тысяч имплантов.

В вузе работу возглавил заведующий научно-исследовательской лабораторией технологий перспективных материалов и лазерных сред Виталий Тарала, а общее руководство проектом осуществлял профессор Александр Долгалев из Ставропольского государственного медицинского университета.

«Это уникальный проект, который объединил усилия ученых из различных сфер: физиков, химиков, медиков, инженеров, биологов. Опираясь на многолетний опыт в области имплантологии, мы создали инновационную продукцию с учетом различных клинических задач, сочетающую высокое качество и доступность по цене», — подчеркнул профессор.

Александр Долгалев стал первым пациентом, который проверил на себе разработку. Второго августа ему установили инновационный имплант.

Оборудование для нанесения нанопокрытия собрали благодаря грантам - такая установка сейчас единственная в России. Серийное производство изделий уже стартовало на промышленной площадке в Ставрополе: к концу 2025 года планируют выпустить около пяти тысяч имплантов. Проект ученые реализуют в сотрудничестве с российскими производителями стоматологических материалов, а также при поддержке программ академического лидерства и федерального фонда грантов на инновации.

Эксперты считают, что появление на рынке отечественных имплантов сделает медицинские услуги доступнее. Быстрый выход изделий на рынок очень важен, ведь зубные импланты станут альтернативой более дорогим импортным, доставка которых осложнена из-за санкций.

В России пока немного производителей имплантов. Свои разработки керамических зубных протезов из диоксида циркония недавно продемонстрировали на Урале. Еще один вариант имплантов создали в Институте стоматологии им. Боровского Сеченовского университета. Речь идет об обработке поверхности изделия лазером. С его помощью можно делать насечки в строго определен- ных местах. Еще одно преимущество такой обработки - лазер не оставляет никакого следа.

Между тем

Ученые СКФУ не останавливаются на создании зубных имплантов. В вузе разрабатывают и полноценные протезы конечностей. Для этого используют 3D-моделирование и печать отдельных элементов: фаланг, суставов и других частей. Для их изготовления применяют специальные материалы, имитирующие свойства костей, мышц и кожи настоящей конечности.

Отдельно изучаются мехатронные системы, которые позволят создать автоматизированные приводы для движения протеза. Уже собран прототип протеза руки, теперь его должны "научить" выполнять различные действия - сгибать и разгибать пальцы, брать и передавать предметы.