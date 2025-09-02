Распространенный пестицид связали с аномалиями мозга у детей

Инсектицид хлорпирифос десятилетиями считался эффективным оружием против вредителей и был одним из самых популярных пестицидов второй половины XX века. Но новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, показывает: его воздействие может быть опасным для мозга еще не родившихся детей.

© Телеканал «Наука»

Что выяснили ученые

Хлорпирифос не избирателен: помимо вредных насекомых он убивает и пчел, а также способен воздействовать на нервную систему человека. В США группа исследователей из Университета Южной Калифорнии и Колумбийского университета проанализировала данные долгосрочного проекта о влиянии окружающей среды на здоровье детей.

В когорту вошли семьи Нью-Йорка в возрасте 18–35 лет. У их детей брали образцы крови из пуповины или грудного молока, чтобы измерить уровень хлорпирифоса при рождении. Спустя годы, когда детям было от 6 до 14 лет, им сделали МРТ мозга и проверили моторные навыки.

В исследовании участвовали 270 детей. Ученые обнаружили прямую зависимость: чем выше было воздействие хлорпирифоса до рождения, тем заметнее нарушения в структуре мозга и обмене веществ. Эти изменения сопровождались снижением скорости движений и координации.

Что говорят эксперты

«Возмущения в мозговых тканях и метаболизме, которые мы наблюдали при пренатальном воздействии этого одного пестицида, были удивительно широко распространены по всему мозгу», — отмечает первый автор работы Брэдли Петерсон, нейробиолог по развитию Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

По его словам, это первые убедительные доказательства того, что воздействие пестицида способно вызвать не только локальные, но и масштабные молекулярные и клеточные нарушения в мозге.

Старший автор исследования, профессор Колумбийской школы общественного здравоохранения Вирджиния Раух, предупреждает:

«Текущие широко распространенные воздействия, на уровнях, сопоставимых с теми, которые наблюдались в этой выборке, продолжают подвергать опасности сельскохозяйственных рабочих, беременных женщин и нерожденных детей».

Почему это важно

Хлорпирифос был запрещен для бытового использования в США еще в 2001 году, однако в сельском хозяйстве он по-прежнему применяется во многих странах, включая Россию. Это значит, что риски сохраняются — прежде всего для фермеров и их семей.

Хлорпирифос относится к особо устойчивым соединениям: в почве он способен сохранять активность до двух лет. Такие вещества не разрушаются быстро и не превращаются в безвредные компоненты, а продолжают длительное время оставаться токсичными и опасными для живых организмов.

Ученые подчеркивают, что результаты согласуются с ранними данными о влиянии хлорпирифоса на когнитивные функции и указывают на долгосрочные последствия для развития мозга.