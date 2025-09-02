Разработана система автоматической диагностики эпилепсии

Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали систему, которая автоматически диагностирует эпилепсию по электроэнцефалографии (ЭЭГ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«‎Модель машинного обучения определяет эпилепсию по ритмам головного мозга с точностью свыше 90%. Технология поможет врачам оценивать шанс развития эпилепсии у пациентов до появления судорог. Кроме того, метод может использоваться при снятии энцефалограммы у представителей профессий, связанных с особым риском и ответственностью: пилотов, водителей, сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении.

Автор исследования, старший научный сотрудник лаборатории "Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке" Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ им. Н. И. Лобачевского Антон Мальков отметил, что опытный врач может фактически на глаз определить по ритмам ЭЭГ наличие у пациента патологии. Но строгих параметров определения эпилепсии нет.

«‎Мы попытались решить эту проблему и на основе открытых баз данных обучили модель отличать "эпилептический" мозг от здорового. Разработка демонстрирует потенциал автоматизированного анализа ЭЭГ для более быстрой и точной диагностики эпилепсии, что в итоге улучшит и результаты лечения пациентов», — рассказал Мальков.

Чтобы определить у пациентов эпилепсию по электроэнцефалограмме, требуются часы записи активности головного мозга. Причем диагноз ставится только в случае, когда на ЭЭГ виден припадок. Однако в 30% случаев электрографически зафиксировать судорожную активность не удается, а периоды между приступами могут быть очень долгими. Поэтому ученые предложили использовать для оценки межсудорожную активность мозга.

Мальков добавил, что стандартные клинические записи часто не учитывают значительную часть ценной информации, которая содержится в ЭЭГ. По волнам ритмов мозга можно оценить его состояние, увидеть гипервозбудимость, понять, что мозг работает неправильно. Для такой оценки созданная модель использует около 200 параметров ритмов мозга, указывающих на здоровую или патологическую активность.

В планах у ученых - обучить систему определять по ЭЭГ не только наличие, но и тип эпилепсии, указывающий на ее причины.