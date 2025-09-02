Выявлен механизм разрушения памяти при болезни Альцгеймера

Одной из первых зон мозга, поражаемых при болезни Альцгеймера, является энторинальная кора — область, отвечающая за память, ориентацию в пространстве и работу «внутренней карты» мозга. Ученые из Вирджинского политехнического института выяснили, что особую уязвимость этой зоны могут объяснять нарушения в работе митохондрий — клеточных «энергостанций». Об этом сообщает портал Virginia Tech.

Исследование проводилось при поддержке Фонда исследований болезни Альцгеймера и родственных заболеваний Содружества Вирджинии. Команда, возглавляемая нейробиологами Шэрон Свангер и Шэннон Фэррис, изучила, как изменяется взаимодействие клеток в уязвимых нервных цепях.

Ключевая гипотеза была связана с перегрузкой митохондрий кальцием — важным сигнальным элементом для работы синапсов. Чтобы проверить ее, ученые сравнили работу митохондрий и синаптическую активность в тканях мозга здоровых мышей и животных с альцгеймероподобной патологией.

«Мы обнаружили, что в этой цепи кальциевые сигналы в митохондриях аномально сильные, — отметила Фэррис. — Их видно даже под обычным световым микроскопом, и это трудно игнорировать. Такие изменения могут объяснять, почему связь между этими клетками разрушается одной из первых».

По мнению авторов работы, выявленные ранние признаки перегрузки или отказа митохондрий в энторинально-гиппокампальной цепи помогут лучше понять механизмы болезни и приблизят разработку методов ее лечения.