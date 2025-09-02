Создано стандартизированное приложение для выявления дислексии у детей

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили первое в России стандартизированное приложение, которое позволяет быстро и надежно оценивать навыки чтения у школьников 1-4 классов и выявлять дислексию или оценивать риск ее развития. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

© unsplash

«‎Мы надеемся, что наше приложение поможет логопедам и педагогам в повседневной практике. Точная и своевременная диагностика привлечет внимание к трудностям ребенка и позволит принять меры в нужный момент. Это даст детям шанс успешно овладеть чтением и избежать сложностей в будущем», — заявила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Нина Здорова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ уже несколько лет работают над созданием инструментов, позволяющих выявлять дислексию у русскоговорящих детей и взрослых людей, а также отслеживать то, как на их навыки чтения влияют различные корректирующие меры. В частности, недавно российские исследователи создали цифровой тест на дислексию для детей, а также разработали его аналог для взрослых.

На базе этого теста ученые разработали первое стандартизированное приложение для оценки навыков чтения у школьников младших классов, а также выявления дислексии. По словам исследователей, оно представляет собой альтернативу для классической методики выявления дислексии путем чтения текста вслух с последующим ответом на вопросы, которая была адаптирована для использования в России еще в конце прошлого века.

Новый тест позволяет значительно быстрее, всего за три минуты, определить, соответствует ли уровень чтения возрастной норме, указывает на риск дислексии или на ее наличие. Он также включает в себя данные для разных возрастных групп, а также для трех различных категорий детей в зависимости от их родного языка - русскоязычных монолингвов, билингвов из национальных республик и детей, изучающих русский как иностранный. Приложение успешно прошло апробацию, в рамках которой было продемонстрировано, что текст на экране планшета является сопоставимым по всем характеристикам с классическим чтением с бумаги.

О дислексии

Дислексия представляет собой распространенное нарушение способности к обучению, которое проявляется в наличии стойких трудностей с освоением чтения. В России симптомы дислексии проявляются у 10-15% школьников. Вопреки расхожим представлениям, дислексия является врожденной особенностью человека, а не последствием плохого обучения или низкого уровня интеллекта.