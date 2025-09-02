Собянин рассказал об новой ИИ-системе для диагностики лор-заболеваний

Искусственный интеллект помогает московским врачам точнее и быстрее диагностировать заболевания уха и гортани. Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского разработали систему, которая анализирует эндоскопические снимки и выявляет визуальные признаки нормы или патологии. Сегодня она распознает формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани», — написал Мэр Москвы.

При этом искусственный интеллект выступает только в качестве ассистента врача. Окончательное решение всегда принимает специалист.

Сервис в пилотном режиме уже функционирует на базе Научно-исследовательского клинического института Л.И. Свержевского, диагностического клинического центра № 1 и клинико-диагностического центра № 4.

Специалисты планируют усовершенствовать систему, чтобы получать более точные результаты, а также научить искусственный интеллект определять заболевания полости носа.

Автоматизация диагностических процессов позволит повышать эффективность маршрутизации пациентов, а полученные данные будут использовать для обучения специалистов.