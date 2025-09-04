Как микробы кишечника могут влиять на чувства любви и привязанности

Тайна любви и влечения может скрываться не только в эмоциях или химии мозга, но и в такой, казалось бы, прозаической вещи как микробы, живущие в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флиндерса, опубликовавшие работу о возможных биологических механизмах, связывающих микробиоту и гормоны. Исследование опубликовано в журналах mSystems и Nature Cities.

© Naukatv.ru

Ученые подчеркивают: речь не идет о том, что бактерии «вызывают» любовь. Скорее, микробы способны влиять на гормональные пути, связанные с влечением и привязанностью.

Так, тестостерон и эстрадиол регулируют сексуальное желание, дофамин и серотонин — состояние влюбленности, а окситоцин и вазопрессин поддерживают эмоциональные связи. Исследования показывают, что микробы могут изменять уровень этих веществ. Например, продукты их жизнедеятельности влияют на тестостерон и эстроген, а сбои в микробиоме способны снижать либидо.

Около 95% серотонина вырабатывается в кишечнике, где бактерии помогают регулировать его уровень и передавать сигналы в мозг через блуждающий нерв. Эксперименты на дрозофилах подтверждают этот эффект: насекомые с разными диетами и микробиомами выбирали для себя партнеров со схожим «микробным профилем», а после применения антибиотиков эти предпочтения менялись.

Микробы также связаны с выработкой «гормона объятий» — окситоцина. Некоторые пробиотики способны повышать его уровень, а значит, влиять на формирование привязанности. Подобные данные есть и для вазопрессина, еще одного гормона, отвечающего за стабильность отношений.

Интересен и аспект запаха. Некоторые микробы производят вещества, меняющие восприятие аромата тела, что может сказываться на привлекательности человека.

Ученые называют это «концепцией гологенома»: человек и его микробы функционируют как единая система.

Исследователи отмечают и роль окружающей среды. Здоровые почвы выделяют микробные сигналы, поддерживают растительность и тем самым благоприятно влияют на нервную и иммунную системы. Ухудшение состояния почвы, напротив, связано с ростом воспалительных процессов и ухудшением психического здоровья.

По словам авторов, взаимодействие микробов и гормонов может объяснить не только любовь, но и агрессию или ненависть.

Ученые подчеркивают: любовь нельзя свести к деятельности бактерий. Но микробы могут оказаться еще одним важным элементом сложного механизма, где переплетаются биология, культура и эмоции.