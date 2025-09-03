В РФ создают цифровой профиль здорового человека

Научный проект "цифровой профиль здоровья" реализуется в городах присутствия Росатома. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, г. Саров) академик Александр Сергеев.

© ТАСС

«Первый город, с которым мы начали работать, это город Лесной в Свердловской области, закрытый город. И там сейчас реализуется совместный проект Росатома, ФМБА и Минобрнауки. <…> Он сейчас второй год уже идет. Когорты из тысячи человек, здоровых людей, которые современными методами исследуются на разные маркеры, свидетельствующие о том, как скоро организм человека из состояния здоровья переходит в состояние болезни», — рассказал ученый в ходе сессии "Переход к здоровьесбережению в эпоху цифровизации".

По его словам, в настоящее время формируется база таких маркеров, которых уже накопилось огромное количество. Для обработки таких объемов информации нужна помощь искусственного интеллекта. Под этот проект, по словам академика, в НЦФМ создано научное направление. И в него уже вовлечено большое количество маститых ученых, членов Академии наук, отметил Сергеев.

«Это проект о том, каким образом нам сделать паспорт здорового человека со всеми его особенностями, генетическими, эпигенетическими и так далее. И следить по нему за накоплением опасных маркеров. И что предпринимать, чтобы это накопление было не таким быстрым. Для того, чтобы нам жить долго и быть трудоспособными, нужно обеспечить, чтобы все органы человека старели более или менее с одинаковым темпом. Нужно сделать так, чтобы все это гармонично старело и обеспечивало здоровую старость», — считает Сергеев.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.