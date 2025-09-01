Обнаружены бактерии, устойчивые ко всем современным антибиотикам

Впервые в Чили ученые зафиксировали присутствие бактерий, устойчивых к последним линиям антибиотиков, в сточных водах. Штаммы, продуцирующие карбапенемазу типа KPC, в образцах, собрали на очистных сооружениях в районе Большого Консепсьона, где проживает почти миллион человек. Работа опубликована в журнале Biological Research (BR).

Работа стала частью магистерской диссертации Франко Илабаки и проводилась под руководством профессора Университета Консепсьона Герардо Гонсалеса-Рочи совместно с Институтом MELISA и другими научными центрами. Ученые поставили задачу проверить, выходят ли механизмы устойчивости к антибиотикам за пределы клиник и циркулируют ли они в городской среде.

Из 205 выделенных изолятов три оказались продуцентами фермента KPC. Среди них — Klebsiella pasteurii, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae и Citrobacter freundii sensu stricto. Все штаммы обладали множественной устойчивостью и несли ген blaKPC-2. Геномный анализ показал наличие плазмид, отвечающих за распространение устойчивости, а также интегронов, повышающих способность бактерий приобретать новые гены. Две из проанализированных культур имели генетическое сходство с ранее обнаруженными образцами в Азии и Европе, что указывает на возможное «импортное» происхождение.

По словам Гонсалеса-Рочи, такие находки подчеркивают необходимость подхода «Единое здоровье», объединяющего человеческую, животную и экологическую медицину:

«Антибиотикорезистентность — не только проблема больниц, ее следы мы находим и в сточных водах».

Хотя доля выявленных штаммов оказалась невысокой (около 1,5%), сами ученые называют результаты тревожным сигналом. Ранняя идентификация помогает оценить потенциальные риски для общественного здоровья и заранее выработать меры профилактики.

Председатель Института MELISA Элард Кох отметил важность международного сотрудничества: