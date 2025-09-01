Разработан детектор-помощник для занятий фитнесом

В Московском техническом университете связи и информатики на улице Народного Ополчения создали новую разработку, способную оценивать действия человека во время тренировок. Об этом сообщили на странице вуза в соцсети.

© unsplash

Технология идентифицирует и определяет координаты расположения тела – рук, ног, головы. Новинку применяют для оценки действий человека во время спортивных занятий – правильно ли он выполняет упражнение, насколько эффективно, сколько раз его сделал. В системе используется сверхточная нейросеть GL Pose. Она адаптирована для вывода результата в реальном времени на электронные устройства.