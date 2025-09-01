Ученые смогли ускорить заживление костей

Препарат 4-аминопиридин (4-AP), изначально созданный для помощи пациентам с рассеянным склерозом, может значительно ускорять восстановление костей. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Университета Аризоны в Тусоне. Результаты работы опубликованы в The Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS).

© globallookpress

В ходе эксперимента на мышах животные, получавшие 4-AP, после переломов костей восстанавливались быстрее, чем их сородичи. Также у грызунов из экспериментальной группы формировалось больше костной ткани по сравнению с контрольной группой.

Ученые обнаружили, что препарат стимулирует выработку белка BMP2. Он играет ключевую роль в формировании остеобластов — клеток, создающих новую костную ткань. Увеличение синтеза BMP2 также сопровождается усилением коллагенообразования и минерализации.

Коллагенообразование в костной ткани — это процесс, при котором остеобласты синтезируют особый белок — коллаген I типа и другие компоненты внеклеточного матрикса, формируя органический матрикс — остеоид. Это необходимо для минерализации костной ткани, которая придает кости прочность и защищает от деформации.

Положительный эффект подтвердился и на человеческих клетках: под воздействием 4-AP стволовые клетки быстрее превращались в костные и активнее участвовали в процессе заживления. По словам авторов, открытие открывает перспективу использования уже одобренного препарата для ускорения восстановления у пациентов с переломами, помогая им быстрее возвращаться к полноценной жизни.