Ученые выяснили, как образование влияет на долголетие

Учёные выяснили, что образованность напрямую влияет на долголетие.

© unsplash

Исследование показало, что биологический возраст людей с высшим или средним профессиональным образованием на 2-3 года меньше, чем у их сверстников, окончивших только школу. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что каждый дополнительный год обучения замедляет старение на 2-3%. Учёные объясняют это тем, что образованные люди лучше справляются со стрессом и имеют больше инструментов для поддержания здоровья.