Ученые выяснили, как образование влияет на долголетие

Ученые доказали, что образованность влияет на долголетие
Учёные выяснили, что образованность напрямую влияет на долголетие.
Исследование показало, что биологический возраст людей с высшим или средним профессиональным образованием на 2-3 года меньше, чем у их сверстников, окончивших только школу. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Отмечается, что каждый дополнительный год обучения замедляет старение на 2-3%. Учёные объясняют это тем, что образованные люди лучше справляются со стрессом и имеют больше инструментов для поддержания здоровья.