Врач ответил, сколько в среднем будут жить россияне в будущем

Сегодня продолжительность жизни россиян составляет примерно 73–74 года, к 2035 году она должна вырасти до 81 года и выше, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

Средняя продолжительность жизни в России составляет 73–74 года. Это средний показатель и для мужчин, и для женщин. В реальности же разница между полами составляет почти 10 лет: для мужчин 68 года, для женщин 78.

«Продолжительность жизни имеет тенденцию к увеличению. В 90-е в России средняя продолжительность была 69 лет, в 2000 году она была 65 лет, и потом начала расти. В 2015 году был резкий скачок до 71 года, в 2020 году из-за пандемии показатель снова упал до 69–70 лет, и начиная с 2022 года мы видим рост. К 2030 году мы должны перейти планку в 78 лет, а к 2035 году продолжительность ожидается 81 год и выше, к 2050 году – 83–84», – рассказала врач.

Но это характерно не только для России, такая тенденция по увеличению продолжительности жизни наблюдается во всем мире.

«Небольшие падения в некоторые года могут быть (например, в первые годы пандемии было падение), но если брать десятилетний период, то мы видим все равно тенденцию к увеличению продолжительности жизни. Поэтому продолжительность жизни будет в любом случае расти, если не произойдет какой-либо катаклизм», – отметила доктор.

Подробнее о том, как замедлить старение, что будет со средней продолжительностью жизни в России через 10 лет, и как отечественные ученые предлагают бороться со старостью – в интервью Решетовой «Газете.Ru».