Ученые выяснили, к чему приводит хроническая усталость

У пациентов с синдромом хронической усталости и миалгическим энцефаломиелитом (СХУ/МЭ) наблюдается повышенная реакция иммунной системы на бактерии, вирусы и грибки. К такому выводу пришли специалисты из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Metabolic Health and Disease.

© Газета.Ru

СХУ/МЭ проявляется крайней усталостью, когнитивными нарушениями и недомоганием после физической нагрузки. Ранее это состояние считали психическим расстройством, однако современные данные показывают, что оно связано с физическими нарушениями обмена веществ, воспалением и повреждением тканей. Симптоматика заболевания перекликается с постковидным синдромом, что подтверждает возможную связь с инфекциями.

В новом исследовании ученые проанализировали кровь 56 пациентов с СХУ/МЭ и 52 здоровых добровольцев из Нью-Йорка и Калифорнии. С помощью молекулярных методов они составили карту метаболома и протеома, а также оценили иммунные реакции на микробные стимулы до и после физической нагрузки.

Результаты показали, что у пациентов с СХУ/МЭ в организме при воздействии патогенов активнее протекают процессы, характерные для хронических воспалительных заболеваний: метаболическая дисфункция, сбои в работе иммунной системы и повреждение тканей. Особенно выраженные изменения наблюдались у женщин старше 45 лет с низким уровнем полового гормона эстрадиола.

Авторы работы подчеркивают, что понимание этих механизмов открывает возможности для новых подходов к лечению. Среди потенциальных кандидатов для терапии рассматриваются метформин, цитокин IL-37 и иммунодепрессант рапамицин, которые способны снизить патологическую активность врожденного иммунитета.

Кроме того, ученые отмечают, что для пациентов с СХУ/МЭ могут быть полезны пребиотики и пробиотики, укрепляющие барьерную функцию кишечника и регулирующие воспалительные реакции.