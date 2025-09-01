Названы продукты, разовое употребление которых нарушает кровоток в мозге

Международная команда ученых выяснила: даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способен ухудшить работу сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutritional Physiology (JNP).

© Газета.Ru

Мозг особенно уязвим, потому что практически не имеет собственных запасов энергии и зависит от постоянного притока кислорода и глюкозы с кровью. Обычно этот приток стабилизируется с помощью механизма «динамической церебральной ауторегуляции», который сглаживает перепады давления и защищает мозг. Однако после жирной еды сосуды теряют эластичность и хуже справляются с колебаниями, что повышает риск микро­повреждений, инсульта и деменции.

В эксперименте приняли участие 41 мужчина в возрасте от 18 до 80 лет. Участники выпивали молочный коктейль на основе сливок, содержащий 1362 калории и 130 граммов жира — эквивалент фастфуд-ужина. Через четыре часа после приема напитка ученые фиксировали ухудшение расширяемости сосудов и снижение способности мозга поддерживать стабильный кровоток. У пожилых мужчин этот эффект был на 10% сильнее.

Безопасная дневная норма насыщенных жиров составляет 30 г для мужчин и 20 г для женщин, но фактически многие регулярно ее превышают.

По мнению исследователей, для защиты сердца и мозга важно смещать рацион в пользу ненасыщенных жиров — их источниками служат рыба, орехи и семена.