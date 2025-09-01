Ученые объяснили, почему нельзя пить оставленную в машине воду

Употребление такой воды представляет серьёзную угрозу для здоровья. Исследования показывают, что под воздействием тепла пластик выделяет в воду токсичные вещества.

Китайские учёные из Нанкинского университета провели эксперимент: пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) подвергались воздействию высокой температуры в 70°C в течение четырёх недель. В результате такого воздействия в воду выделялись опасные вещества — токсичный тяжёлый металл сурьмы и бисфенола А (BPA). Сурьма может вызывать головные боли, тошноту и проблемы с желудком, а BPA связывают с риском развития рака, проблем с фертильностью и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особую тревогу вызывает тот факт, что даже при умеренной наружной температуре в 27°C температура внутри автомобиля всего за 20 минут может достичь 43°C, создавая идеальные условия для выделения токсинов.

Дополнительные исследования выявили ещё одну угрозу — микропластик. Современные методы анализа обнаруживают в литровой бутылке воды в среднем 240 000 пластиковых частиц, что в десятки тысяч раз больше, чем в водопроводной воде. Наиболее опасен нанопластик размером менее одного микрометра, способный проникать непосредственно в клетки крови и мозг.