Собаки и кошки замедляют старение мозга: как это работает
Деменция становится серьезной проблемой старения населения, и ожидается ее рост втрое к 2050 году. Однако исследования показали, что наличие домашних животных, особенно кошек и собак, способно замедлять ухудшение памяти и речи у пожилых людей.
Влияние собаки на память
Собаки стимулируют физическую активность и эмоциональную вовлеченность, способствуя улучшению кратковременной и долговременной памяти благодаря регулярным прогулкам и играм, активизирующим префронтальную кору мозга.
Влияние кошки на речь
Кошки помогают поддерживать речевые способности путем спокойной коммуникации и положительного эмоционального фона, создаваемого мурлыканьем, которое снижает уровень тревоги и стабилизирует сердечный ритм.
Почему птицы и рыбы не оказывают похожего эффекта
Другие домашние животные, такие как птицы и рыбы, не обеспечивают достаточного уровня активности и общения, необходимого для улучшения когнитивных функций.
Исследование под руководством Адрианы Ростековой показало, что пожилые люди, имеющие собак и кошек, сохраняют когнитивные функции дольше, чем те, у кого нет питомцев, сообщается в дзен-канале "Dog Breeds".