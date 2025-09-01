Собаки и кошки замедляют старение мозга: как это работает

Деменция становится серьезной проблемой старения населения, и ожидается ее рост втрое к 2050 году. Однако исследования показали, что наличие домашних животных, особенно кошек и собак, способно замедлять ухудшение памяти и речи у пожилых людей.

Влияние собаки на память

Собаки стимулируют физическую активность и эмоциональную вовлеченность, способствуя улучшению кратковременной и долговременной памяти благодаря регулярным прогулкам и играм, активизирующим префронтальную кору мозга.

Влияние кошки на речь

Кошки помогают поддерживать речевые способности путем спокойной коммуникации и положительного эмоционального фона, создаваемого мурлыканьем, которое снижает уровень тревоги и стабилизирует сердечный ритм.

Почему птицы и рыбы не оказывают похожего эффекта

Другие домашние животные, такие как птицы и рыбы, не обеспечивают достаточного уровня активности и общения, необходимого для улучшения когнитивных функций.

Исследование под руководством Адрианы Ростековой показало, что пожилые люди, имеющие собак и кошек, сохраняют когнитивные функции дольше, чем те, у кого нет питомцев, сообщается в дзен-канале "Dog Breeds".