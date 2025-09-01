Выяснено, какая специя может помочь людям сбросить вес

Учёные доказали, что ежедневное употребление этой специи может способствовать снижению веса и уменьшению объёма талии, особенно у людей с диабетом 2 типа и преддиабетом. Речь идёт о куркуме.

К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные 20 клинических испытаний. Результаты метаанализа были опубликованы в журнале Nutrition & Diabetes.

Согласно исследованию, участники, принимавшие добавки с куркумой или её активным компонентом куркумином, в среднем теряли на 1,9 кг больше, чем группа плацебо. Объём их талии уменьшался почти на 2 см, а объём жира в организме снижался на 3%. У пациентов с преддиабетом результаты были ещё заметнее: потеря веса составила в среднем 2,5 кг, а талия уменьшилась более чем на 2,5 см.

Эксперты, однако, спешат умерить оптимизм. Они подчёркивают, что эффект от куркумы весьма скромен по сравнению с современными препаратами для снижения веса, которые помогают сбросить 15-20% массы тела. Кроме того, потеря веса наблюдалась в основном у людей с индексом массы тела (ИМТ) ниже 30.

Между тем специалисты не рекомендуют принимать добавки с куркумой людям с проблемами ЖКТ, печени, желчнокаменной болезнью, а также беременным. Особую опасность представляет сочетание куркумина с экстрактом чёрного перца (пиперином), который увеличивает его усвоение в 20 раз, что в редких случаях может привести к серьёзному повреждению печени. Также куркума может быть опасна при одновременном приёме с антикоагулянтами.