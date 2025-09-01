Выяснено, как папайя помогает при лихорадке Денге

Ученые из Индии и России провели исследование и выяснили, за счет чего экстракт папайи позволяет справиться с лихорадкой Денге и подобными инфекциями. На основе полученных результатов исследователи предложили медикам комплексный терапевтический подход, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

© unsplash

«Исследователи из CSIR-CDRI (Центральный научно-исследовательский институт лекарственных средств, отдел фармацевтики и фармакокинетики, Индия) и Южно-Уральского государственного университета изучили механизмы влияния флавоноидов, входящих в состав папайи (Carica papaya L.), на уровень тромбоцитов в крови заразившегося лихорадкой Денге человека. В результате они показали как именно и за счет чего экстракт папайи помогает справиться с геморрагическими лихорадками»‎, — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что исследователи выделили в соке папайи вещества-полифенолы - биоактивную фракцию бутанола (BBF) и биоактивную фракцию этанола (BEF). Они пришли к выводу, что именно эти вещества стимулируют рост уровня тромбоцитов в крови пациента, а также - гемопоэз (появление эритроцитов, тромбоцитов и других клеток крови), спасая пациента. Кроме того, удалось доказать высокую эффективность BBF в уничтожении клеток серии HepG2, связанных с онкозаболеваниями печени у человека (вирус лихорадки Денге легко проникает в такие клетки).

«Было также показано, что другие фитосоединения из сока папайи, такие как кверцетин, трансферуловая кислота и кемпферол также снижают тромбоцитопению, а кемпферол еще может оказывать и сильное противовоспалительное действие за счет снижения уровня оксида азота в крови. Как результат, исследователями предложен комплексный терапевтический подход к повышению уровня тромбоцитов при лихорадке Денге за счет иммуномодуляции, антиоксидантного действия и антитромботического эффекта компонентов сока папайи»‎, — добавили в вузе.

По информации вуза, лихорадка Денге - заболевание, характерное для многих стран глобального Юга (от Индии до Южной Африки). В последнее время благодаря глобализации случаи тропических лихорадок диагностируются в Европе и в России. Вирус переносится кровососущими насекомыми, летучими мышами, также возможна передача инфекции и от человека к человеку. Лихорадку относят к типу геморрагических, для нее характерны внутренние кровоизлияния, что делает заболевания особенно опасным, при этом причина кровоизлияний кроется в тромбоцитопении (низком уровне тромбоцитов).