Изобретен ИИ-стетоскоп, способный выявить болезнь сердца за 15 секунд

Врачи разработали стетоскоп с искусственным интеллектом, который может выявить три сердечных заболевания за 15 секунд.

Изобретенный в 1816 году для прослушивания звуков внутри тела, уже более двух столетий стетоскоп входит в арсенал каждого врача. Теперь появилась высокотехнологичная версия этого инструмента, которая позволяет почти мгновенно диагностировать сердечную недостаточность, пороки клапанов сердца и нарушения сердечного ритма. Ранняя диагностика этих патологий крайне важна, так как дает возможность своевременно назначить лечение — до того, как состояние станет жизнеугрожающим.

В испытании новинки приняли участие около 12 000 пациентов 200 врачей общей практики в Великобритании, которые жаловались на одышку или утомляемость. Результаты исследования представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.

У обследованных с помощью инновационного инструмента пациентов вдвое чаще выявлялась сердечная недостаточность по сравнению с теми, кого осматривали по старинке. Вероятность диагностики фибрилляции предсердий — нарушения ритма сердца, повышающего риск инсульта, — была в три раза выше. Диагноз заболевания клапанов сердца, при котором один или несколько клапанов сердца работают неправильно, ставился почти в два раза чаще.

«Дизайн стетоскопа не менялся 200 лет — до сегодняшнего дня. Удивительно, что умный стетоскоп позволяет провести 15-секундное обследование, после чего ИИ быстро выдает результат, указывающий, есть ли у пациента сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий или порок клапанов», — доволен доктор Патрик Бэхтигер из Имперского колледжа Лондона.

Устройство размером с игральную карту прикладывают к груди пациента для записи ЭКГ, одновременно микрофон записывает тоны сердца. Эти данные отправляются в облако, готовый диагноз приходит на смартфон.

Умный стетоскоп может дать ложноположительные результаты, поэтому предназначен только для пациентов с симптомами предполагаемых сердечных проблем. Разработчики призвали здоровых людей с новинкой попусту не играться.

«Сердечную недостаточность у большинства людей диагностируют, только когда они поступают в отделение неотложной помощи в тяжелом состоянии. Это испытание показывает, что стетоскопы с ИИ могут изменить ситуацию, став быстрым и простым инструментом терапевта для выявления проблем на ранней стадии, чтобы пациенты могли получить правильное лечение раньше», — заметил Михир Келшикер из Имперского колледжа Лондона.