Выяснено, как нехватка или избыток витамина А влияет на риск развития рака

Витамин А критически важен для здорового зрения, крепкого иммунитета и сияющей кожи. Он действует как антиоксидант, снижая уровень воспаления окислительного стресса. Но может ли его избыток навредить? Оказывается, да.

Для проведения нового исследования учёные набрали участников из четырёх крупных университетских больниц Вьетнама. Всего было сформировано две группы: одна состояла из более чем 3700 онкологических пациентов, а другая из почти 3000 контрольных пациентов без рака, которые были госпитализированы по другим причинам. В группу с онкологией вошли люди с раком пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, лёгких, молочной железы и другими его видами.

После проведения всех необходимых анализов эксперты обнаружили U-образную связь между потреблением витамина А и раком. Это значит, что как максимальное, так и минимальное потребление этого витамина связано было с повышением вероятности развития онкологии. Референтная норма потребления витамина А составляла 85,3–104 мкг/день.

Наиболее тесно с витамином А оказались связаны рак пищевода, молочной железы, прямой кишки и желудка.

