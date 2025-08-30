В ХМАО откроется Центр биомедицинских технологий в «‎Юнити парке»

Научно-технологический центр биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Он объединит широкий спектр научных исследований, включая проект по получению стволовых клеток из фрагментов кожи. Об этом сообщил на форуме "Технопром-2025" заместитель генерального директора по науке Фонда научно-технологического развития Югры Вячеслав Некрасов.

«В 2025 году намечен ввод здания и закрытие теплового контура на территории ХМАО-Югры. В 2026 году планируется подготовка чистых помещений, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию», — сказал он.

По словам Некрасова, с 2022 по 2025 год фонд финансировал проекты лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН под руководством Сурена Закияна по созданию моделей наследственной болезни Паркинсона на основе пациент-специфичных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (способных превращаться в любой тип клеток организма), а также по изучению молекулярно-генетических механизмов болезни Паркинсона.

«Мы разработали протокол получения индуцированных плюрипотентных клеток из 10 мл крови. Это менее инвазивная процедура. Из этих клеток мы получаем индуцированные плюрипотентные стволовые клетки», — рассказал Закиян.

Эта технология предполагает выращивание из кожи стволовых клеток, способных превращаться в ткани различных органов - мозга, сердца - для дальнейшей пересадки больным. Кроме того, она позволит создавать клеточные модели различных заболеваний для поиска новых лекарственных препаратов.

«Наша задача - изучить молекулярные основы патогенеза и выявить ту самую молекулу, которая в дальнейшем может служить лекарственным препаратом. Мы можем получить изогенную клеточную линию и ввести любую мутацию, которая нас интересует», — пояснил он.

Всего на базе центра будут работать шесть научных команд со всей страны. Планируется, что ИНТЦ "Юнити парк" объединит усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины и инженеров. На его территории планируется размещение технопарка, научно-производственных подразделений компаний, жилых, социальных и других инфраструктурных объектов. Ожидается, что все объекты "Юнити парка" введут в эксплуатацию к 2032 году.

О форуме

XII Международный форум "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа под девизом "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.