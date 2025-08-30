Названы болезни, которые людям не удастся победить никогда

Эксперты считают, что ряд заболеваний по-прежнему представляет серьезную угрозу для человечества. По их мнению, хотя вакцинация позволила достичь определенных успехов в сдерживании некоторых болезней, полное их искоренение пока невозможно.

Специалисты отмечают, что в перечень обязательных прививок входят вакцины от гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и свинки. Состав этого списка формировался на основе оценки риска заражения и потенциальной опасности для здоровья населения.

По словам медиков, полиомиелит считается неизлечимым заболеванием, так как вирус поражает нервную систему и может вызвать паралич. Гепатит B остается серьезной проблемой из-за проникновения вируса в генетический материал клеток печени, где он сохраняется на всю жизнь.

Также отмечается, что эффективность терапии энцефалита зависит от индивидуальных особенностей течения болезни и иногда может приводить к неврологическим последствиям или летальному исходу, передают «Актуальные новости».

29 августа в России впервые в этом году зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второй заболевший также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих туристов на Шри-Ланке укусили комары, сейчас у них наблюдается температура. Оба мужчины являются жителями подмосковной Балашихи.