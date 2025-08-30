Ученые выяснили, как мозг выбирает место для включения «обезболивания»

Ученые из Сиднейского университета впервые составили детальную «карту боли» в стволе головного мозга, обнаружив, что механизм обезболивания плацебо работает не универсально, а адаптируется к конкретной части тела. По словам исследователей, это открытие может революционизировать лечение хронической боли, предложив более безопасные и точные методы терапии.

Поясним: ствол головного мозга, выполняющий роль главной магистрали, соединяющей головной со спинным, долгое время оставался «неизвестной землёй» в контексте управления болью. Именно здесь производятся нейрохимические вещества, необходимые для мышления, выживания и восприятия, включая болевые сигналы. Группе исследователей из Сиднейского университета впервые удалось с беспрецедентной точностью визуализировать и описать, как две ключевые области ствола мозга периакведуктальный серый веществ (PAG) и ростральный вентромедиальный отдел продолговатого мозга (RVM) по-разному реагируют на боль в зависимости от её локализации, используя эффект плацебо как инструмент исследования.

В эксперименте приняли участие 93 здоровых добровольца. Им наносили на разные участки тела (лицо, руки, ноги) обычный крем, который представляли как мощное обезболивающее, и одновременно тайно снижали интенсивность болевого теплового воздействия. Это классическая модель индукции плацебо-эффекта: до 61 процентов участников сообщали о значительном уменьшении боли именно в той области, где был нанесен «анестетик». Для сканирования мозга использовался один из самых мощных в Австралии 7-тесловый МРТ-сканер, позволивший увидеть активность с высочайшим разрешением.

Ученые обнаружили, что верхние отделы PAG и RVM демонстрировали повышенную активность, когда обезболивание было направлено на лицо, в то время как нижние отделы этих же структур «включались» при боли в конечностях. Это указывает на существование высокоорганизованной пространственной карты боли в стволе мозга.

«Естественная система обезболивания мозга устроена сложнее, чем мы думали, — поясняет исследователь Льюис Кроуфорд. — Это не просто генерализованное подавление боли, а высококоординированная, анатомически точная система, которая адаптирует ответ к конкретной части тела».

Но самое интригующее открытие касается нейрохимических механизмов этого процесса. Долгое время считалось, что эффект плацебо опосредован опиоидной системой мозга. Однако данные исследования показывают, что ключевую роль здесь играет латеральная часть PAG, которая работает без участия опиоидов и, вероятно, связана с каннабиноидной системой организма.

«Опиоидное обезболивание обычно активирует центральные области и имеет генерализованный эффект, в то время как выявленный нами каннабиноидный контур действует более целенаправленно, в специфичные области ствола мозга», — добавляет доктор Кроуфорд.

Это объясняет, почему плацебо-эффект часто носит локальный характер и почему каннабиноиды могут играть важную роль в неопиоидном обезболивании.

Это открытие стало важным для будущего лечения хронической боли. Понимание того, какие именно области ствола мозга отвечают за боль в определенной части тела, открывает путь к разработке неинвазивных методов стимуляции (например, с помощью фокусированного ультразвука или транскраниальной магнитной стимуляции) для точечного воздействия. Кроме того, оно позволяет по-новому взглянуть на фармакотерапию.