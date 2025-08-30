Ученые нашли опасные химикаты в большинстве исследованных сортов пива

Исследование, опубликованное в ACS Environmental Science & Technology, показало, что пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), известные как «вечные химикаты», обнаружены в 95 процентах протестированных сортов пива.

Ученые выявили прямую зависимость между содержанием ПФАС в водопроводной воде и их уровнем в пиве, особенно в регионах с загрязненными источниками. Наибольшие концентрации, включая ПФОС и ПФОК, зафиксированы в напитках, произведенных в Северной Каролине.

Эксперты отмечают, что стандартные системы фильтрации на пивоварнях не могут эффективно удалять эти устойчивые вещества. По их мнению, ситуация требует внимания со стороны производителей, регуляторов и потребителей, передает журнал.

Ранее другое исследование провели ученые из нескольких стран, в том числе России. Они протестировали 23 различных сорта пива, включая популярные напитки из США, Мексики, Германии и Нидерландов. По результатам анализа в 95 процентах образцов были также обнаружены так называемые вечные химикаты, известные как PFAS.