Стало известно, как стресс меняет работу сердца

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что стресс влияет не только на мозг, но и на сердце на молекулярном уровне. Исследование, опубликовано в журнале Molecular and Cellular Cardiology, показывает, как экологические и социальные стрессоры — шум, перенаселенность, нарушение сна — ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, влияя на воспалительные процессы в сердце.

В экспериментах на животных команда показала, что всего десяти дней острого стресса достаточно, чтобы вызвать воспаление и изменить работу сердца.

Механизм связан с активацией мультибелковых комплексов — инфламмасом NLRP3. Эти комплексы реагируют на клеточный стресс и усиливают воспаление, высвобождая молекулы, которые повреждают ткани сердца.

«Мы впервые увидели, что факторы стресса, особенно характерные для жизни в крупных городах, напрямую запускают этот процесс в сердечных клетках, вызывая воспаление и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает профессор Падмини Сириш, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что стресс не только ускоряет воспалительные процессы, но и нарушает координацию работы клеток сердца. С помощью молекулярного анализа команда показала, как инфламмасомы NLRP3 активируются в ответ на стрессовые факторы и усиливают повреждение сердечной ткани. Это объясняет, почему у людей, подвергающихся хроническому стрессу, чаще развиваются сердечные заболевания даже при отсутствии явных симптомов.

Исследователи подчеркивают, что лучший способ защиты сердца — снижение стресса через образ жизни, но это не всегда возможно, особенно в шумных, перенаселенных или экологически неблагоприятных районах.