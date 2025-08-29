Исследователи выяснили, какие продукты опасны для мужского здоровья

В последние 50 лет число случаев ожирения и диабета 2 типа значительно выросло. Кроме того, у мужчин ухудшилось качество семенной жидкости. Возможной причиной этих изменений может быть возросшая популярность ультраобработанных продуктов, которые связаны с рядом негативных для здоровья последствий. Тем не менее, ученые все еще не уверены, виноват ли сам состав этих продуктов, способы их обработки или же они просто приводят к тому, что люди потребляют больше калорий, чем необходимо.

© Naukatv.ru

Международная команда исследователей обнаружила, что люди набирают больший вес на диете из ультраобработанной еды по сравнению с минимально обработанной, даже при одинаковом количестве потребляемых калорий. Исследование, проведенное на людях, также показало, что диета, богатая ультра-обработанными продуктами, ведет к повышению уровня канцерогенов в организме. Эти результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.

«Наши результаты доказывают, что ультраобработанные продукты вредят репродуктивному и метаболическому здоровью, даже если они не употребляются в избытке. Это указывает на то, что вредность этих продуктов обусловлена особенностями их обработки», — говорит Джессика Престон, ведущий автор исследования из Копенгагенского университета (Дания).

Авторы привлекли 43 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, которые провели по три недели на каждой из двух диет, с трехмесячным перерывом между ними.

Также половина из каждой группы получала диету, превышающую их норму на 500 калорий в день, а другая половина — нормальное количество калорий в соответствии с их размерами, возрастом и уровнем физической активности. Оба типа диет содержали одинаковое количество калорий, белков, углеводов и жиров.

Мужчины, питавшиеся на ультраобработанными продуктами набрали примерно на 1 кг жировой массы больше по сравнению с другими, независимо от того, получали они нормальную или избыточную калорийность. Также были зафиксированы изменения в нескольких других параметрах сердечно-сосудистого здоровья.

Ученые также обнаружили тревожное увеличение уровня фталата cxMINP, вещества, используемого в пластмассах. У этих же мужчин также было зафиксировано снижение уровня тестостерона и фолликулостимулирующего гормона, которые играют важную роль в производстве сперматозоидов.