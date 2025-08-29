В России разработали основу для лекарства от лихорадки Денге

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в сотрудничестве со шведскими коллегами синтезировали пять соединений-кандидатов для создания лекарства против лихорадки Денге. В настоящее время не существует специфического препарата для лечения этого заболевания.

Лихорадка Денге распространена в странах с тропическим и субтропическим климатом, но из-за изменений климата ее случаи начали фиксироваться и в южных регионах России. Переносчиком вируса являются комары рода Aedes. По оценкам ВОЗ, ежегодно происходит от 100 до 400 миллионов случаев заражения.

Как пояснил директор института Владимир Коваль, разрабатываемые соединения представляют собой ингибиторы протеазы — молекулы, блокирующие расщепление белков. Все пять веществ водорастворимы, нетоксичны и обладают высокими константами связывания, что позволяет использовать малые дозы препарата.

Исследования проводятся совместно с Институтом биоорганической химии РАН и Шведским университетом сельскохозяйственных наук. Ученым ранее удалось уточнить структуру белка-мишени — сериновой протеазы, которая необходима вирусу для проникновения в клетку.