Два ведущих университета России создадут инновационные препараты

Ускорить разработку новых лекарств поможет проект, объединивший усилия и компетенции двух ведущих российских вузов - Сеченовский университет и Новосибирский государственный университет договорились создать объединенный Центр клинических исследований "Запад-Восток". Новый центр начнет работать уже в сентябре 2025 года.

© РИА Новости

Клинические исследования - это не что-то абстрактное. Это единственный способ проверить, как работает, насколько эффективно новое лекарство, безопасно ли оно и как помогает пациентам. Без этих испытаний не появилось бы ни одного современного препарата - от новой вакцины до таблетки от давления. Но клинические исследования - не только самый ответственный, но и самый долгий, сложный и затратный этап в создании инновационных препаратов. Проблема в том, что для таких исследований нужны тысячи добровольцев - сначала здоровые, а затем с разными диагнозами, а собирать их по всей стране - огромная логистическая и организационная задача.

Здесь и пригодилась идея объединения усилий университетов для расширения географии научной работы

«Для реализации этого стратегического направления мы объединяем возможности двух университетов, — объясняет проректор Сеченовского Университета Вадим Тарасов. — Со стороны Сеченовского университета - это медицинская отраслевая экспертиза и наши уникальные компетенции в области разработки лекарств и выведения их на рынок. Наши специалисты разработали и внедрили в производство более 200 лекарственных средств, провели более 300 доклинических и более тысячи клинических исследований. Сеченовский университет, например, участвовал в исследованиях первой вакцины от коронавируса "Спутник V". Мы проводим все этапы разработки лекарств - от стадии подбора молекулы до подачи регистрационного досье в соответствии с российскими и международными стандартами».

«Созданная в НГУ инфраструктура, в том числе уникальная учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ, позволит нам расширить клиническую базу и сократить путь препарата от первой фазы клинических исследований до вывода на рынок готового продукта», — добавляет директор Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Самойлова.

Проще говоря, московская площадка Центра будет курировать набор пациентов в европейской части России, а новосибирская - в Сибири и на Дальнем Востоке. Это намного ускорит процесс испытаний лекарств.

Интересно и то, что часть прибыли от коммерческих исследований партнеры планируют направить на собственные поисковые работы. То есть, наука будет сама финансировать науку.

«Мы планируем создать систему финансирования поисковых исследований за счет прибыли, полученной за проведение клинических исследований, — продолжает Вадим Тарасов. — Речь идет о совместных исследованиях для создания прорывных медицинских технологий с помощью искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа молекул. Сочетание этих технологий позволит значительно ускорить и снизить стоимость разработки инновационных лекарственных препаратов».

Этот альянс открывает и новые международные перспективы. Для партнеров из стран Азии - Китая, Индии, Казахстана - работать с научным центром в Сибири, который к тому же обладает такой уникальной технической базой, логистически гораздо удобнее.

Договор о сотрудничестве представители университетов подписали на международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске.