Создана иммунотерапия, способная уничтожать агрессивные формы рака почки

Американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий модифицировать так называемые "клетки-киллеры" иммунной системы таким образом, что они начинают активно уничтожать самые агрессивные формы злокачественных новообразований в почках. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

"Мы разработали подход, позволяющий превратить стволовые клетки в иммунные клетки, активно уничтожающие опухоли. Они пригодны для использования при лечении любого пациента, что позволяет нам обойти одну из главных проблем иммунотерапии - необходимость модифицировать клетки каждого конкретного больного. Это позволяет ускорить терапию и избежать связанных с ней рисков, что особенно важно для пациентов с агрессивными формами опухолей", - заявила профессор UCLA Лили Ву, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный учеными подход направлен на борьбу с одним из самых агрессивных и смертоносных подвидов рака почки - почечноклеточной карциномы. Лишь 12% ее носителей живет дольше пяти лет после постановки диагноза и обнаружения метастазов в других частях тела, что побуждает ученых искать дополнительные методы терапии данной формы новообразований.

В прошлом, медики уже пытались использовать уже существующие формы иммунотерапии для лечения почечноклеточной карциномы, однако все они крайне плохо справлялись с задачей из-за неспособности "перепрограммированных" Т-клеток проникать внутрь опухоли и долго выживать внутри нее. Биологи из США выяснили, что этих проблем лишены так называемые "клетки-киллеры", один из компонентов врожденного иммунитета, отвечающий за уничтожение зараженных и поврежденных клеток.

Исследователи обнаружили, что "клетки-киллеры" можно одновременно выращивать и перепрограммировать, повышая их агрессивность по отношению к опухолям, используя особый набор реагентов и культуры так называемых HSPC-стволовых клеток. Для этого ученые встроили в выращенные "клетки-киллеры" особые рецепторы, которые позволяет им распознавать опухолевые клетки почки, вырабатывающие необычно много молекул белка CD70.

Проведенные исследователями доклинические испытания показали, что модифицированные "клетки-киллеры" были способны проникать в опухоли и игнорировать сигналы, подавляющие активность Т-клеток и других компонентов иммунитета. Благодаря этому они дольше выживали внутри новообразований и метастазов и активно уничтожали их клетки, что замедляло рост почечноклеточной карциномы. Это дает надежду на то, что аналогичный эффект будет получен и в ходе клинических испытаний, подытожили профессор Ву и ее коллеги.

Об иммунотерапии

В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи выращивают культуры определенных типов Т-клеток, а также других иммунных телец, и особым образом "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы рецептора PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.