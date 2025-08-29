Найден способ замедлить развитие тяжелой сердечной недостаточности

Кардиологи из Германии впервые получили свидетельства того, что вещество дигитоксин, присутствующее в экстракте красной наперстянки, на 21% замедляет развитие тяжелых форм сердечной недостаточности и значительным образом снижает риск преждевременной смерти ее носителей. Об этом сообщила пресс-служба Европейского кардиологического общества (ESC).

"Растительные гликозиды, в том числе дигоксин и дигитоксин, уже более двух веков применяются врачами для лечения сердечной недостаточности, однако их клиническая эффективность при лечении тяжелых форм этой болезни оставалась недоказанной. Нам удалось показать, что дигитоксин значительным образом снижает риск гибели и госпитализации для носителей данной формы сердечной недостаточности", - заявил профессор Ганноверской медицинской школы (Германия) Удо Бавендик, чьи слова приводит пресс-служба ESC.

Как объясняют ученые, дигоксин и дигитоксин представляют собой сложные органические вещества, которые вырабатываются клетками шерстистой и красной наперстянки, многолетних травянистых растений, широко распространенных в Европе. Оба этих соединения блокируют работу некоторых типов ионных каналов в клетках миокарда, что предположительно оказывает позитивный эффект на его работу при развитии сердечной недостаточности.

Европейские кардиологи провели первую полноценную проверку эффективности лекарств на базе дигитоксина для лечения так называемой сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса левого желудочка (HFrEF), одной из самых тяжелых форм данного заболевания. Для оценки эффекта действия этих препаратов ученые заручились поддержкой 1,2 тыс. пожилых добровольцев, проживающих в Германии, Австрии и Сербии, и согласившихся пройти экспериментальное лечение HFrEF.

Проведенные учеными наблюдения показали, что прием дигитоксина на 21% замедлил развитие болезни и на 17% снизил частоту обращений в клиники после резкого ухудшения в состоянии сердца этих пациентов. Аналогичным образом, данный растительный гликозид на 16% уменьшил вероятность гибели пациентов в первые три года после начала терапии, и при этом вызвал малое число побочных эффектов, несмотря на наличие токсических свойств у дигитоксина.

Подобные результаты клинических испытаний, как считают специалисты, говорят в пользу использования дигитоксина в качестве дополнения или замены для уже используемых препаратов для лечения HFrEF. Это особенно актуально для пациентов-сердечников с хроническими болезнями почек, так как данное растительное вещество выводится из организма не только через почки, но и печень, подытожили ученые.