Как понять, что вам грозит инсульт

До половины всех инфарктов и инсультов случаются у людей, которые кажутся полностью здоровыми: не курят, не страдают от гипертонии, диабета и высокого холестерина. Этих пациентов врачи называют «без стандартных модифицируемых факторов риска». Как выявлять их заранее, оставалось одной из самых сложных задач превентивной кардиологии. Теперь исследователи из Mass General Brigham, проанализировав данные Women's Health Study, показали, что важным предиктором может быть уровень воспалительного маркера hsCRP. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

© Газета.Ru

«Женщины, которые переносят инфаркт или инсульт без стандартных факторов риска, остаются невидимыми для традиционных методов оценки. Но наши данные ясно показывают: даже внешне здоровые женщины с воспалением имеют существенно повышенный пожизненный риск. Их нужно выявлять уже в 40 лет, когда еще можно вовремя начать профилактику, а не ждать 70-летнего возраста, когда болезнь формируется и менять что-то гораздо труднее», — объяснил кардиолог Пол Ридкер из Heart and Vascular Institute.

В исследование включили 12,5 тысячи женщин без традиционных рисков. У всех измерили hsCRP (высокочувствительный С-реактивный белок) и наблюдали за их здоровьем в течение 30 лет. У тех, у кого уровень hsCRP превышал 3 мг/л, риск сердечно-сосудистых осложнений оказался значительно выше: вероятность коронарной болезни сердца выросла на 77%, инсульта — на 39%, а любого крупного сердечно-сосудистого события — на 52%.

Кроме того, анализ данных клинических испытаний показал, что пациенты без стандартных модифицируемых факторов риска, но с воспалением могут снизить риск инфаркта и инсульта на 38% при приеме статинов.