Почему мозг человека перестал расти и продолжает уменьшаться

Примерно 300 тысяч лет назад рост мозга человека замедлился, а 100 тысяч лет назад вообще прекратился. К такому выводу пришел американский профессор Джеффри Стайбел, изучив объемы черепов далеких предков человека и современных людей.

Выявленный им факт ученый назвал в журнале Brain & Cognition удивительным. Действительно, на первый взгляд, парадоксально, как человек, у которого рост мозга давно остановился, смог достичь таких феноменальных успехов в своем развитии? Конечно, важнейшую роль сыграли развитие речи, коллективный разум, совершенствование орудий труда, но все же…

Наш мозг - самое совершенное творение природы, по-прежнему остается для науки загадкой. Пожалуй, даже более удивительно, чем заявление Стайбла, уже доказанный наукой факт, что примерно 25 тысяч лет назад размер мозга человека начал уменьшаться. Причем, это "сжатие" продолжалось ещё около 10 тысяч лет назад.

Версий по этому поводу выдвинуто множество. Скажем, наука утверждает, что древние люди были умнее нас. А если конкретно, они лучше соображали. Дело в том, что у них просто не было иного выхода. Ведь, говоря образно, наши предки не жили, а выживали в суровой реальности. Древний человек должен был знать и уметь делать все орудия труда, добывать огонь, строить жилище, выслеживать добычу, знать, как ее поймать и приготовить, как спасаться от непогоды, хищников, паразитов, соседей. То есть быть не только настоящим профессионалом, но универсалом. Иными словами, носить в одной голове огромный объем знаний, которые он умел всегда применить. Понятно, что от обилия такой житейской премудрости голова должна была "пухнуть".

Сегодня картина обратная. Человек получает всё готовое: и пищу, и вещи, и информацию. Его жизнь не зависит напрямую от умения быстро и "универсально" соображать. Цивилизация сделала мощнейший рывок вперёд, количество общей информации фантастически выросло, но в голове каждого отдельного человека знаний заметно поубавилось. А раз так, то стоит ли удивляться, что размер мозга человека уменьшается.

Что касается мнения, что большой мозг потенциально должен бы стать более умным... У науки сегодня есть большое сомнение в этом. Нет никаких доказательств, что интеллект в пределах одного вида зависит от размера мозга. Самый очевидный аргумент: у великих людей размер мозга существенно различался. Скажем, у Николая Тургенева он весил 2012 граммов, у французского писателя Анатоля Франса всего 1390 грамм. На самом деле интеллект в основном зависит не от размера мозга и даже не от числа нейронов, а от числа связей между ними. А они частично обусловлены наследственностью, образом жизни и опытом.

Что будет с нашим мозгом дальше? Усиливающаяся специализация, независимость от условий окружающей среды, а главное, стремительно врывающаяся в нашу жизнь цифра, которая освобождает человека от необходимости самому решать многие задачи, дают очень тревожный прогноз. Зато общий разум человечества неизмеримо растёт. Если этот факт кого-то успокоит.