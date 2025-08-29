Найдено вещество, которое улучшает восстановление после химиотерапии

Российские ученые обнаружили, что полоксамер 188, один из компонентов перфторана и других заменителей крови, способен стабилизировать состояние пациентов и ускоряет восстановление уровня гемоглобина, ретикулоцитов и других ключевых параметров крови после химиотерапии на базе карбоплатина (соединение платины). Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

«Полученные результаты очень обнадеживают. Мы обнаружили, что полоксамер 188, уже использующийся как стабилизатор в фармакологии, при пероральном введении мышам в высоких дозах способен эффективно стимулировать восстановление кроветворения после токсического воздействия карбоплатина», — пояснила ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН Мария Тимченко, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как объясняют ученые, полоксамер 188 представляет собой неионный полимер, чьи звенья состоят из трех разных компонентов - одного субзвена из полиэтиленоксида и окружающих его вставок из полипропиленоксида. Он является один из ключевых компонентов перфторана - искусственного заменителя крови, который одобрен ВОЗ для применения в России и ряде других стран мира.

Также это вещество, как показывают опыты ученых, способно улучшать биологические функции красных кровяных клеток и способствовать росту гемоглобина в крови здоровых животных, что породило интерес к поиску альтернативных применений для данного полимера. В частности, российские ученые заинтересовались тем, как полоксамер 188 повлияет на состояние кровеносной системы мышей, прошедших курс химиотерапии на базе карбоплатина.

Это соединение эффективно уничтожает опухолевые клетки, но при этом оно также подавляет кроветворение и мешает нормальной работе костного мозга. Российские ученые проверили, можно ли нормализовать состав крови и восстановить работу костного мозга при помощи достаточно больших доз полоксамера 188, которые исследователи добавляли в пищу грызунов на протяжении одной или трех недель.

Последующие наблюдения показали, что уже через неделю прием полоксамера 188 привел к значительному увеличению уровня гемоглобина, росту концентрации других ключевых веществ в составе крови, а также нормализации работы генов G-CSF и TNFa, связанных с кроветворением и работой иммунитета в клетках костного мозга. Это говорит о том, что данный полимер обладает значительным потенциалом в качестве средства для коррекции сбоев, вызванных химиотерапией, подытожили ученые.