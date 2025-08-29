Названа причина большинства смертей от COVID-19

Высокая смертность в период пандемии коронавируса произошла из-за осложнений, которые развивались в процессе лечения болезни. К такому выводу пришли американские ученые из Северо-Западного университета, их исследование опубликовано в Science Alert (SA).

Во время анализа специалисты использовали искусственный интеллект — благодаря этому удалось исследовать медицинские данные 585 человек, 190 из которых попали в больницу из-за коронавируса.

У многих пациентов до болезни уже были проблемы с легкими. Исследование показало, что, вопреки ранее существовавшей гипотезе о «цитокиновом шторме» как о главной причине гибели, решающую роль играли другие факторы.

К смерти приводили осложнения, связанные с проводимой терапией. Ключевыми факторами риска становились развитие пневмонии у пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, а также возникновение вторичных бактериальных инфекций, добавили в научном журнале.

