Пропуск завтрака и поздний ужин могут привести к опасной болезни

Люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. К такому выводу пришли японские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность. Однако связь болезни с особенностями питания до сих пор оставалась малоизученной.

Для анализа ученые использовали данные почти миллиона взрослых пациентов (927 тыс. человек) из японской базы страховых случаев. Оказалось, что у людей с нездоровыми привычками — курением, регулярным употреблением алкоголя, нехваткой сна и отказом от завтрака — чаще диагностировали остеопороз и переломы (бедра, позвоночника, предплечья и плеча).