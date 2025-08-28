Уральские ученые запатентовали новый метод анализа офтальмологических снимков

В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета сообщили, что учёные вуза разработали и запатентовали новый способ анализа снимков электроретинографии (ЭРГ) с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Метод позволяет точнее диагностировать заболевания глаз, включая глаукому, диабетическую ретинопатию и дистрофию сетчатки.

Электроретинография — это метод исследования, при котором сетчатка глаза реагирует на световые вспышки, вырабатывая электрические сигналы. Эти сигналы преобразуются в графики, по которым врачи ставят диагноз. Однако интерпретация таких графиков традиционно затруднена из-за их сложности и размытости признаков заболеваний.

Новый алгоритм повышает точность анализа до 91%. Он удаляет помехи, вызванные движением глаз, стандартизирует данные и распознаёт десятки признаков заболеваний с помощью собственной базы данных. Это позволяет получать более четкие и информативные снимки для постановки диагноза.

Разработчики отмечают, что ЭРГ может выявлять как минимум 10 распространенных заболеваний глаз, в то время как более распространенные методы, такие как съемка глазного дна фундус-камерой, часто требуют дополнительных обследований.

В настоящее время ведется разработка программного обеспечения, которое планируется адаптировать для российского и зарубежного оборудования. Учёные также сотрудничают с специалистами из Австралии и Германии, которые занимаются развитием технологии ЭРГ и разработкой международных стандартов.