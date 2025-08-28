Ученые выяснили, как безобидный вирус может привести к деменции

Обычный вирус простого герпеса первого типа (HSV-1), вызывающий простудные высыпания на губах, может играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла международная команда ученых. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Еще 30 лет назад исследователи обнаружили ДНК герпеса в мозге пожилых людей — это стало первым свидетельством того, что вирус способен «пробираться» через гематоэнцефалический барьер, считавшийся надежной защитой. Позднее выяснилось, что у носителей гена APOE-e4, повышающего риск Альцгеймера, сочетание с герпес-инфекцией увеличивает вероятность деменции во много раз.

Эксперименты показали, что зараженные HSV-1 клетки мозга начинают вырабатывать патологические белки — амилоид и тау, характерные для болезни Альцгеймера. Авторы предполагают, что вирус десятилетиями «спит» в организме, но в пожилом возрасте при ослаблении иммунитета может активироваться в мозге. Повторные вспышки приводят к воспалению и повреждению нейронов, что постепенно вызывает когнитивные нарушения.

Интересно, что ДНК вируса была обнаружена внутри амилоидных бляшек, а противовирусные препараты в лабораторных условиях уменьшали повреждения клеток. Кроме того, крупные исследования показали: пациенты, перенесшие тяжелые инфекции HSV-1, чаще сталкивались с деменцией, а специфическая противовирусная терапия снижала этот риск.

Дополнительные данные пришли со стороны вакцин. Так, в Великобритании и США у людей, получивших прививку от опоясывающего лишая (вызванного вирусом ветряной оспы), риск развития деменции оказался ниже.

Ученые подчеркивают: хотя пока речь идет о гипотезе, полученные результаты открывают перспективы профилактики Альцгеймера с помощью вакцинации и противовирусных препаратов, которые блокируют реактивацию «спящего» вируса.