Найден неочевидный способ снизить риск инфаркта и инсульта

Международная команда ученых выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая (herpes zoster) связана со статистически значимым снижением риска сердечно-сосудистых событий, включая инсульт и инфаркт миокарда. Об этом сообщает European Society of Cardiology (ESC).

Авторы исследования изучили данные 19 работ, включая восемь наблюдательных исследований и одно клиническое испытание. Анализ показал: у взрослых старше 18 лет вакцинация против herpes zoster снижала риск сердечно-сосудистых осложнений на 18%, у взрослых старше 50 лет — на 16%. В абсолютных цифрах это соответствует 1,2–2,2 случаями инфаркта или инсульта меньше на тысячу человеко-лет наблюдения.

«Мы нашли доказательства того, что вакцинация против опоясывающего лишая связана с меньшей вероятностью сердечно-сосудистых событий. Однако необходимо больше исследований, чтобы подтвердить, действительно ли это является прямым эффектом прививки», — отметил автор работы доктор Чарльз Уильямс, директор глобального медицинского отдела по вакцинам компании GSK.

Ранее уже было показано, что перенесенный опоясывающий лишай повышает риск инсульта и инфаркта в ближайшее время после болезни. Ученые связывают это с тем, что вирус варицелла-зостер (вызывает также ветряную оспу) способен проникать в стенки кровеносных сосудов, провоцируя воспаление и их ремоделирование. Вакцинация же может предотвратить реактивацию вируса и, как следствие, снизить вероятность осложнений.